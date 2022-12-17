  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'daki 'huzur' uygulamasında 5 tutuklama

Muğla'daki 'huzur' uygulamasında 5 tutuklama

Muğla'da, jandarma ekiplerinin 'huzur' uygulaması kapsamında yakalanan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA

17.12.2022, 15:36

Muğla’daki ’huzur’ uygulamasında 5 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilçede 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yoklama kaçağı olan; 'dolandırıcılık', 'tehdit', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme-bulundurma', 'basit yaralama', 'imar kirliliğine neden olma', 'hakaret', 'taksirle yaralama', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'kasten yaralama', '2863 sayılı yasaya muhalefet', 'mala zarar verme', 'silahla tehdit' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 39'u ise adli kontrolle serbest kaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA