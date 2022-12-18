CHP’li Muğla Büyükşehir’den vatandaşa ‘susuzluk’ cezası

MUĞLA'NIN birçok ilçesi kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınlarıyla mücadele ederken, Kavaklıdere ilçesinde ise bir mahalle adeta yağmurlu havada susuzluk çekiliyor. Çamlıyurt Mahallesinde su kaynağı bulunmadığını iddia ederek soruna çözüm üretmeyen CHP'li Büyükşehir Belediyesi, AK Partili ilçe belediyesinin sondaj yoluyla açtığı su kaynağını da teslim almayarak vatandaşları susuzluğa mahkum etti.

MUSLUKLARDAN SU AKMIYOR

Büyükşehir Belediyesine defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamayan mahalle sakinleri, evlerindeki musluklardan su akmadığı için çeşme, depo ve kuyudan su taşıyor. Mahalle sakinleri, konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sırf farklı partiden olduğu için ilçe belediyesinin açtığı suyu devralıp şebekeye vermediğini dile getirdi. AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de mahalleye hala tankerler ile su taşındığını, sondaj kuyusunu Kavaklıdere Belediyesi açtığından dolayı Büyükşehir'in bu su kaynağını kullanmadığını söyledi.

OSMAN AKÇA