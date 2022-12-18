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Haberler Muğla "Sakin Kent" hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

"Sakin Kent" hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Muğla'nın Ula ilçesi nam-ı diğer "Sakin Kent", 2022 yılının son güneşli günlerinin tadını çıkarmak isteyenlerin gözdesi oldu. 800 metre uzunluğundaki Akyaka sahilinde, işletmelerin masa ve sandalyelerinden adım atacak yer kalmadı. Tıklım tıklım dolan tatil beldesinde deniz, kum ve güneşin tadı son bir kez doyasıya çıkarıldı.

İHA

18.12.2022, 17:13

2022 yılının son güneşli günleri yaşanırken, Muğla'da sahiller vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının yer yer 25 dereceyi bulduğu Muğla'nın kıyı kesimlerinde hafta sonu vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde güneşli ve sıcak hava nedeniyle sahiller doldu.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka sahilinde işletmelerin masa sandalyeleri yoğunluk nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

800 metre uzunluğundaki sahil tamamen masa ve sandalyeler ile dolarken, çocuklar da deniz kumu ile oynadı.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Muğla'nın yanı sıra, Denizli ve Aydın illerinden de günübirlik Akyaka'ya gelen vatandaşlar, yılın son güneşli günlerinin tadını çıkardı.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Mevsimlerin her geçen yıl değiştiğine ve sıcak havanın etkisini arttırdığına dikkat çeken vatandaşlar, "Şu anda kışın ortasındayız. Birçok bölge soğuk havayı yedi. Önümüzde daha uzun bir kış var.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Bugün son sıcak günlerden birisi. Bunu da vatandaşlar sahillerde görüldüğü gibi değerlendirmeye kalktı ailece. Neredeyse sahil denize taştı. Mevsimler değişmeye başladı.

Sakin Kent hiç de sakin değil! Yılın son güneşli günlerinde sahillere akın var!

Dört mevsim yerine üç mevsim diye bir şey oldu. Yazlar daha uzun ve kışa doğru uzuyor. Kış da uzun sürüyor ve ilkbahar çabuk yaz aylarına geçiyor" dedi.

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