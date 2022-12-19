Biyoçeşitlilik tehdit altında! Kitlesel ölüm kaçınılmaz!

Yüzlerce yıldır ticari olarak toplanan deniz süngerlerinin sayılarının azalması ve 1996 yılında yaşanan hastalık nedeniyle deniz süngeri toplama yasağı getirildi. Yasağa rağmen denizlerdeki sünger tür ve sayısının halen azaldığı açıklandı.

Deniz süngerlerinin azalmasındaki en büyük etkenin son yıllarda hissedilir derecede artan iklim değişikliği sonucu deniz suyu sıcaklığının da artış göstermesi olduğu açıklandı. İklim değişikliği ve hastalık nedeniyle Gökova Körfezi ve Akdeniz çanağında hala kitlesel sünger ölümlerinin devam ettiği belirlendi. Derin ve serin sularda yaşamını sürdüren deniz süngerleri koralin habitat denilen derin ve serin sulardaki çok sayıda balık ve omurgasız canlının yaşam ortamı.

ISINAN DENİZ SUYU SÜNGERLER İÇİN TEHDİT

Doğu Akdeniz'in ısınan deniz suyu; süngerler, mercanlar ve diğer koralin canlılar için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirten Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya, süngerlerinyüzlerce yıldır Doğu Akdeniz'de ticari olarak toplanmasıyla sayılarının azalmaya başladığını, 1996 yılında tekrarlayan hastalık sebebiyle de bu azalmanın hız kazandığını açıkladı