Aynı yunus parkında 5’inci ölüm

MUĞLA Marmaris'te bulunan yunus gösteri merkezinde bir yunus balığının daha telef olduğu öğrenildi. Tesisin, yasak olmasına rağmen ölen yunusların yerine yenilerini getirmek amacıyla girişimlerde bulunması ise bazı çevrelerin tepkisine neden oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren yunus gösteri merkezinde tutsak haldeki yunuslardan Jonas adlı bir yunusun daha telef olduğunu belirten Yunuslara Özgürlük Platformu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Şu ana kadar ilgili yunus gösteri merkezinde telef olan yunus balığı sayısının 5 olduğunu ifade eden platform yetkilileri yaptıkları suç duyurusundaki delilleri, fotoğraf ve video olarak paylaşacaklarını duyurdu.

'ANTALYA'YA TRANSFER EDİLDİ'

YUNUSLARA Özgürlük Platformu Kurucusu Öykü Yağcı, "Media On Taiji ekibi aracılığıyla, Jonas olduğu tahmin edilen hasta bir yunusun daha tesiste öldüğü ve Daisy ile Eva adlı kalan iki yunusun Antalya'daki bir yunus gösteri merkezine transfer edildiği bilgisine ulaştık. Yaklaşık 1,5 - 2 yıl içinde tutsak edilen 5 yunusun hayatını kaybettiği Marmaris'teki hayvan hapishanesi, şu anda Antalya'da bir yunus parkı ile birlikte Ukrayna'daki savaş bahane edilerek 5199 sayılı kanunda yasak olmasına rağmen yurtdışından yunus ithal etmek için girişimleri olduğunu öğrendik. Yunus parkında çalışan bir kişiden aldığımız ihbar ve güncel haberlerle desteklenen bu gelişmelere karşı yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

HAYVANLARI Koruma Kanunu'nda 2021'de yapılan son değişiklikler ile Türkiye'deki mevcut 9 yunus parkının 2031 yılına kadar açık tutulabileceği ve bu süreçte mevcut yunus parklarına yeni yunus getirilemeyeceği, telef olan ya da eksilen yunusların yerinin doldurulmasının yasaklandığına yönelik kanun maddesi eklendiğini kaydeden Yağcı, "2020'nin Temmuz ayında ruhsatla ilgili bir sorun sebebiyle tesis mühürlemişti. Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle tekrar açılmıştı. Ağustos ayında suç duyurusunda bulunmuştuk. Tutsak yunuslar için mücadelemiz devam edecek" dedi.

OSMAN AKÇA