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Haberler Muğla Muğla’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa kamyonet çarptı

Muğla’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa kamyonet çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa kamyonet çarptı. Talihsiz kaza sonucu 43 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İHA

20.12.2022, 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 10:05

Muğla’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa kamyonet çarptı

Kaza, gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Yavuz A. (50) idaresindeki 35 BEH 856 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Tayfur Deniz'e çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tayfur Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yavuz A.'nın işlemleri sürüyor.

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