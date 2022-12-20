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Haberler Muğla Yolcu otobüsü küle döndü, yolcular son anda kurtuldu

Yolcu otobüsü küle döndü, yolcular son anda kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü çıkan yangında küle dönerken, yolcular son anda araçtan inerek olayı yara almadan atlattı.

İHA

20.12.2022, 21:34

Yolcu otobüsü küle döndü, yolcular son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali M.'nin kontrolündeki Antalya'dan Bodrum'a seyreden 35 PK 072 plakalı yolcu otobüsünde, Milas'ın Boğayokuşu mevkiinde yangın çıktı.

Sürücü durumu zamanında fark edip aracı durdurmasının ardından otobüste bulunan 4 yolcu ve görevli personeller aracı terk etti.

Kısa sürede büyüyen ve otobüsü saran yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahale bulundu.
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangını yolucular yara almadan atlatırken, otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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