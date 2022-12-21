Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altından sağ çıktı! Mucizevi kurtuluş anı kamerada!

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, "Sabah saat 08.00'da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım" dedi.