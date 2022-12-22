Ölüm iki teker üstünde geldi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde meydana gelen ayrı iki motosiklet kazasında iki genç yaşamanı yitirdi. 25 yaşındaki Abdullah Bayar aşırı hız yaparak stres atmak isterken canından oldu. 20 yaşındaki Ömer Ekrem Kesgin ise motosiklet üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda şarampole yuvarlandı.

HIZ TUTKUSU SONU OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Abdullah Bayar hayatını kaybetti. Hız tutkunu gencin kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü "Stres atmaca" yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Kaza, önceki gece saatlerinde Bodrum - Turgutreis karayolunda meydana geldi. Motosiklet tutkunu arkadaşları ile birlikte Bodrum istikametine seyreden 25 yaşındaki Abdullah Bayar, Gürece Kavşağı'na yaklaştığı sırada motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen motosikletten düşen genç, bariyerlere çarparak, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Bayar, ağır yaralandı. Çok kan kaybettiği öğrenilen Abdullah Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınları ve arkadaş- ları hastaneye gelerek göz- yaşlarına boğuldu. Abdullah Bayar'dan geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

Bayar'ın kazadan dakikalar önce yan yana dizdikleri motosikletlerin görüntüsünü "Stres atmaca" yazarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Motosiklet tutkunu gencin ayrıca tek teker üzerinde saatte 150 kilometre hızı geçtiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

KALP KRIZI GEÇIRMIS

Muğla Ortaca'da motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edilen bilgiye göre, Dikmekavak Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halindeki Ömer Ekrem Kesgin (20) şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kesgin'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Motosiklet sürücüsü Kesgin'in cenazesi evinde kılınan namazın ardından Ortaca Merkez Mezarlığına defnedildi.

OSMAN AKÇA/ ÖMER KUNDAKÇI