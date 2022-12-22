Otobüs küle döndü yolcular son anda kurtuldu

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının Antalya-Bodrum seferini yapan Mehmet Ali Mollaoğlu idaresindeki yolcu otobüsü, saat 19.24'te ilçe girişinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 4 yolcunun hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Motor aksamından çıktığı tespit edilen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMAN AKÇA