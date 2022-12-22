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Haberler Muğla Otobüs küle döndü yolcular son anda kurtuldu

Otobüs küle döndü yolcular son anda kurtuldu

22.12.2022

Otobüs küle döndü yolcular son anda kurtuldu

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasının Antalya-Bodrum seferini yapan Mehmet Ali Mollaoğlu idaresindeki yolcu otobüsü, saat 19.24'te ilçe girişinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 4 yolcunun hızla tahliye edilmesi sonucu, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Motor aksamından çıktığı tespit edilen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMAN AKÇA

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