Sema öğretmenin ölümüne sebep olan şoför ifade verdi

MUĞLA'DA lise müdürlüğü yapan öğretmen Sema Güler'in (57) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan halk otobüsü şoförü Nurcan Ballı'nın (41) ifadesi ortaya çıktı. Ballı'nın, savcılık ifadesinde, "Yol çok karanlıktı, anlamakta güçlük çekiyorum ve üzülüyorum" dediği öğrenildi. Kaza, 16 Aralık günü saat 19.00 sıralarında, Muğla- Antalya yolu Örnekköy kavşağında meydana geldi.

Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü olan öğretmen Sema Güler, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki halk otobüsünden indi. Bu sırada şoförün hareket ettirmesiyle Güler, otobüsün altında kaldı. Güler'in cenazesi, Antalya'da toprağa verildi. Gözaltına alınan şoför Nurcan Ballı da tutuklandı.

SOHBET ETMİŞLER

SAVCILIKTAKİ ifadesi ortaya çıkan Nurcan Ballı'nın, 4 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ağır vasıta şoförlüğü yaptığını belirterek, "Sema Güler'i Ula'dan aldım. En son yolcu olarak Sema Güler kaldı. Tek kalınca sürücü koltuğunun arkasına geldi ve sohbet etmeye başladık. Her gün halk otobüsüyle gidip gelirdi, aynı güzergahı kullanırdı" dediği öğrenildi. Güler'in Çörüş Mahallesi Antalya yolu kavşağında inmek istediğini belirten Ballı, şunları söyledi:

"İyi akşamlar dileyince teşekkür ettim, otobüsten indikten sonra kapıyı kapattım. kavşak çok karanlıktı. Aracım ile hareket ettim. O sırada aracın arka sağ tarafında bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Aracı kavşaktan alarak müsait bir yere çektim. Çevredekiler bir kadına çarptığımı söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü kendimi kaybettim. Kazanın nasıl olduğunun bilincinde değilim. Yol çok karanlıktı, anlamakta güçlük çekiyorum ve üzülüyorum. Meydana gelen olayda herhangi bir kastım yoktur."

OSMAN AKÇA