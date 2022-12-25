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Haberler Muğla 20 metre şarampole yuvarlandılar! 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı!

20 metre şarampole yuvarlandılar! 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şarampole düşen otomobil 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yuvarlanan araçta 3 kişinin hafif yaralandığını tespit etti. Öte yandan, sürücünün kaza yerini terk ettiği öğrenildi.

İHA

25.12.2022, 16:53

20 metre şarampole yuvarlandılar! 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 20 metre şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yakaköy'de meydana geldi. Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi'nde seyreden 48 BS 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole düşen otomobil, 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazanın ihbar edilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada sürücünün kaza yerini terk ettiği öğrenildi. Vinç yardımıyla çıkarılabilen otomobilin ağır hasar aldığı görüldü.

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