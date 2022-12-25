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Haberler Muğla Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

Muğla'nın Datça ilçesinde, tartıştığı eski eşi Beste D.'yi bıçakla ağır yaralayan K.Y. gözaltına alınmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, göğsünden bıçaklanan Beste D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

AA

25.12.2022, 09:55

Muğla'nın Datça ilçesinde, taksi şoförlüğü yapan boşandığı eşini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

İskele Mahallesi Buxerolles Caddesi'nde arkadaşı M.G. (29) ile yürüyen Beste D. (40), boşandığı eşi K.Y. (52) ile karşılaştı.

Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Beste D. göğüs bölgesinden bıçakla ağır yaralandı.

Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

Datça Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilen Beste D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Boşandığı eşini bıçakla ağır yaralamıştı... Eski koca terörü cezasız kalmadı!

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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