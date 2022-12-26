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Haberler Muğla Muğla'da kahreden son: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Muğla'da kahreden son: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 25 yaşındaki hamile bir kadın doğuma bir hafta kala evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının kalp krizinden vefat ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İHA

26.12.2022, 13:26

Muğla’da kahreden son: Doğuma bir hafta kala bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Olay, Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile genç kadın Kübra Tavas'tan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek eve geldi. Tavas'ı yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Tavas'ın yakınları yasa boğulurken, kalp krizinden vefat ettiği ihtimali üzerinde durulan Tavas'ın doğum yapmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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