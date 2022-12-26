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Haberler Muğla Yurt dışına kaçacaklardı... Planları suya düşen göçmenler kıskıvrak yakalandı!

Yurt dışına kaçacaklardı... Planları suya düşen göçmenler kıskıvrak yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına göçmen çıkarılacağı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tekneyle denize açılan 70 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

DHA

26.12.2022, 11:02

Yurt dışına kaçacaklardı... Planları suya düşen göçmenler kıskıvrak yakalandı!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 70 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, dün 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak göçmen taşıyacağı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Göçmenlerin tekneyle denize açıldığı bilgisi üzerineSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 70 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri S.T., F.T., M.T. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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