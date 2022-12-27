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Haberler Muğla Hamile kadın evinde cansız bulundu

Hamile kadın evinde cansız bulundu

27.12.2022

Hamile kadın evinde cansız bulundu

MUĞLA Yatağan ilçesinde 25 yaşındaki hamile bir kadın doğuma bir hafta kala evinde ölü olarak bulundu. Olay, Hacıbayramlar mahallesinde meydana geldi. Hamile Kübra Tavas'tan bir süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek eve geldi. Tavas'ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde Tavas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tavas'ın yakınları acı haberle yasa boğulurken, kalp krizinden vefat ettiği düşünülen genç kadının doğum yapmasına bir hafta kaldığı öğrenildi.

OSMAN AKÇA

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