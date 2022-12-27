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Haberler Muğla Hastalara destek olmak için koştular

Hastalara destek olmak için koştular

27.12.2022

Hastalara destek olmak için koştular

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde İngiliz vatandaşların da katılımıyla, kanser hastalarına yardım sağlamak için "Yaşam İçin Yarış" koşusu gerçekleştirildi. Beşkaza meydanında toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 5 ve 10 km'lik parkurlarda 7 ile 80 yaşları arasındaki vatandaşların çoğunluğu İngiliz sporculardan oluştu. 350'ye yakın kişinin katıldığı 'Yaşam İçin Yarış' koşusundan ve diğer etkinliklerden elde edilen yaklaşık 130 bin TL ile Fethiye Devlet Hastanesi'nin eksiklikleri karşılanacak.

ERDOĞAN CANKUŞ

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