Muğla’da sahilde korkunç olay! Uzman çavuş husumetlileri tarafından kafasından vuruldu

Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde Kayacık sahilinde meydana geldi. İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar sahilde alkol aldığı sırada aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve Uzman Çavuş Süleyman G. ile karşılaştı. İki grup arasındaki yaşanan tartışma şiddetlenince İsmail D. belindeki silahı çıkartarak Ahmet T.'nin kafasına dayadı. Tartışmaya karışanlar da silahlarını çıkardı. Yaşanan arbede de Aykut Ş.'nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi Uzman Çavuş Süleyman G.'nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Süleyman G. hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. İzni nedeniyle Dalaman'a geldiği öğrenilen Uzman Çavuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 zanlının bugün teslim oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.