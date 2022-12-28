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Haberler Muğla Evinden çıkıp geri dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bahçede bulundu

Evinden çıkıp geri dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bahçede bulundu

Muğla'nın evinden ayrıldıktan sonra uzun süre dönmeyen 79 yaşındaki adam için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Talihsiz adamın cansız bedenini ise ailesi mandilana bahçesinde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

28.12.2022, 09:17

Evinden çıkıp geri dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bahçede bulundu

Olay, Muğla Datça'da Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ayrılan 79 yaşındaki Mecit Belişah uzun süre geri dönmedi. Şahsın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile ile yapılan görüşmeler çerçevesinde jandarma ekipleri çevrede ailesi ile birlikte şahsı aramaya başladı. Belişah ailesi tarafından bir mandalina bahçesinde ağacın altında hareketsiz yatarken bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Belişah'ın hayatını kaybettğini tespit etti. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Belişah'ın cansız bedeni Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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