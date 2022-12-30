Araç su fıskiye alanını çökertti

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da Menteşe Belediyesi tarafından yeni faaliyete geçen Kent Meydanı otopark alanının açık bölümünde satış yapmak için stant açan bir kadın, standına aracı ile eşya getirdi. Otoparkın üst bölümündeki alana aracı ile gelen kadın sürücü alanda bulunan su fıskiyelerinin üzerinden geçmeye çalışınca su fıskiyelerinin bulunduğu alandaki büyük karolar çöktü.

Çökme sonrası aracın sağ bölümündeki tekerlerler çöken alanda sıkıştı. Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine gelirken, tekerlekleri su fıskiye alanında mahsur kalan aracın kurtarılması için kurtarıcı çağrıldı.