Salça bidonuna saklanan uyuşturucu Hera’ya takıldı

UYUŞTURUCUYLA mücadele tüm hızıyla sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde salça bidonuna gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe girişinde bir araçta narkotik köpeği "Hera" ile arama yaptı. Aramada salça bidonuna gizlenmiş bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

H.C.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uşak'ta ise, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente şehirlerarası otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı öğrendi.

Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler otogarda şüpheli şahıs ve 1 kilo 295 gram metamfetamini ele geçirdi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

OSMAN AKÇA/MURAT ŞENBAKLAVACI