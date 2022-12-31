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Haberler Muğla 12 metrelik yelkenliye 87 kaçak sığdırmışlar!

12 metrelik yelkenliye 87 kaçak sığdırmışlar!

31.12.2022

12 metrelik yelkenliye 87 kaçak sığdırmışlar!
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 metrelik yelkenli teknede 87 kaçak ve 3 insan taciri yakalandı. Datça açıklarında yelkenli teknede çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarma botuyla bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 12 metrelik yelkenlide, balık istifi halinde 87 kaçak göçmen ve 3 insan taciri yakalandı. Göçmenler Ula'daki geri gönderme merkezine teslim edildi, 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

■ ADEM ÜLKER
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