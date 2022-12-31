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Haberler Muğla Elektrikli battaniye pişmanlıkları oldu! Çıkan yangında yaralandılar!

Elektrikli battaniye pişmanlıkları oldu! Çıkan yangında yaralandılar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan ev sakinleri yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonunda evde maddi hasar meydana geldi.

İHA

31.12.2022, 16:20

Elektrikli battaniye pişmanlıkları oldu! Çıkan yangında yaralandılar!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Yangın, sabaha karşı Akçaalan Mahallesi Yakarız Caddesi üzerinde meydana geldi. Evin yatak odasında elektrikli battaniyeden yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına ikamet sakinleri müdahale etmeye çalıştı.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Evde kiracı olarak bulunan 2 kişi yangını söndürmeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi.

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