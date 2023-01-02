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Haberler Muğla Katili yanı başındaymış... Ev arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı!

Katili yanı başındaymış... Ev arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ev arkadaşları Gıyaseddin G. (58) ve Erkut Kocaibrahimoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine Gıyaseddin G, mutafktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı. Hastaneye kaldırılan Kocaibrahimoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

02.01.2023, 11:22

Katili yanı başındaymış... Ev arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı!

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Gıyaseddin G. (58), tartıştığı ev arkadaşı büfeci Erkut Kocaibrahimoğlu'nu (58) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Orhaniye Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Gıyaseddin G. ile ev arkadaşı Erkut Kocaibrahimoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gıyaseddin G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını arkadaşının kalbine sapladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürülen Kocaibrahimoğlu, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kocaibrahimoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büfe işleten Kocaibrahimoğlu'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gıyasettin G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan ikilinin gece saatlerinde birlikte alkol alıp, tartıştıkları ardından Erkut Kocaibrahimoğlu'nun apartı terk edip, sabaha doğru geri döndüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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