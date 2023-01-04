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Haberler Muğla Çocukların çakmakla oyunu yangına sebep oldu!

Çocukların çakmakla oyunu yangına sebep oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre bir evin salonunda çakmakla oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangının oturma odasını sarmasıyla, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangın sonunda ölen ya da yaralanan olmazken evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

İHA

04.01.2023, 16:10

Çocukların çakmakla oyunu yangına sebep oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çocukların çakmakla oynarken çıkardığı iddia edilen yangın, büyük çapta hasara sebep oldu.



Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yaka Mahallesi'ndeki bir evin oturma odasında iddiaya göre çakmak ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen yangın, oturma odasını sardı.

Yardım istenmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken oturma odasının tamamen yandığı, diğer odaların da ısıdan zarar gördüğü bildirildi.

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