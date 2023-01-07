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Haberler Muğla ‘Panter’ lakaplı HAYDOS başkanı tutuklandı

‘Panter’ lakaplı HAYDOS başkanı tutuklandı

7.1.2023

‘Panter’ lakaplı HAYDOS başkanı tutuklandı

MUĞLA'DA hakkında 2 suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan, 'Panter' lakaplı Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58) tutuklandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'basit yaralama' suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Türkan Dağdelen'i emniyete çağırdı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağdelen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OSMAN AKÇA

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