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Haberler Muğla Muğla'da hırsızlık yapan şahıs İzmir’de yakalandı

Muğla'da hırsızlık yapan şahıs İzmir’de yakalandı

Muğla Fethiye'de yabancı uyruklu bir kadının evine ve otomobiline giren hırsız, ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kimliği tespit edilen hırsız, İzmir'de yakalandı.

İHA

09.01.2023, 12:07

Muğla’da hırsızlık yapan şahıs İzmir’de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'da bir ev ve otomobile giren hırsız, para ve değerli takıları yanına alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden İngiliz uyruklu kadın polisten yardım istedi. Hırsızlığın gerçekleştiği evde gerekli incelemeleri yapan polis, hırsızın M.S. (27) olduğunu tespit etti. M.S'nin farklı birçok suçtan firarı olduğu öğrenildi. Şüphelinin İzmir'de olduğunu tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti.

İzmir'de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi. Ev sahibine teslim edilen para ve takıların eksik olduğu belirlendi. Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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