Tüp kamyonundan atladı ama kurtulamadı

MUĞLA'DA tüp yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden uçtu. Kazada patlama meydana gelmezken, kamyon sürücüsü Gurbet Yardım (38) olay yerinde can verdi. Kaza, Milas'ın Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Koçarlı ilçesinden Gurbet Yardım idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 38 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gurbet Yardım, kamyondan aşağı atladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Gurbet Yardım'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, yangın riskine karşı soğutma yaptı.

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