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Muğla Göktepe’ye yılın ilk karı düştü

Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla’nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kavaklıdere İlçesi’ne bağlı Götepe Yaylası’na bu yıl mevsimin ilk karı geçen yıla göre yaklaşık bir ay sonra düştü.

İHA

11.01.2023, 18:00

Muğla Göktepe’ye yılın ilk karı düştü

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla'ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları'na da yılın ilk karı düştü.

Pek çok kişi beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı. Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yaylalarda kar yağışının başladığını belirten Doğa Fotoğrafçısı Taner Genel, bu yıl kar yağışının anca başladığını belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışların devam edeceğini açıkladı.

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