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Haberler Muğla Muğla’da denizin rengi kahverengiye döndü

Muğla’da denizin rengi kahverengiye döndü

Muğla Marmaris'te dün gece yağmaya başlayan sağanak yağışın ardından çamurlu sular, dereden denize aktı mavi renk kahverengiye dönüştü. Temizlik ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İHA

11.01.2023, 15:45

Muğla’da denizin rengi kahverengiye döndü

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 109 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde alınan önlemler sayesinde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, belediye ekipleri gece boyunca caddelerde ve yollarda yağmurdan olumsuz etkilenen noktalara müdahale etti.
Marmaris yangınlarından etkilenen bölgelerde görülen sağanak yağış sonrası akan çamurlu sular, derelerden denize aktı. Öğlen saatlerinde kadar devan eden yağışın ardından akan çamurlu sular denizin rengini ise kahverengiye dönüştürdü. Temizlik ekipleri sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris'te yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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