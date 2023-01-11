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Haberler Muğla Muğla'da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada yaralılar var!

Muğla'da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada yaralılar var!

Yatağan-Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada tır ve otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, karayolu trafiğe kapatıldı.

İHA

11.01.2023, 11:51

Yatağan - Milas karayolu üzerinde E. A.'nın kontrolünde seyreden 38 ACA 293 plakalı tır, Boğayokuşu mevkiinde İ. T.'nin kontrolünde olan 48 NP 843 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Muğla’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada yaralılar var!

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine MUğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Muğla’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada yaralılar var!

Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada yaralılar var!

Kaza nedeniyle Yatağan - Milas karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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