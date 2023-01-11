Mukaddes nine hayatını develerine adadı

Muğla Bodrum'da 75 yaşındaki Mukaddes Yoldaş, hayatını iki devesine adadı. Deve güreşlerine merak saran Yoldaş'ın oğlu, 10 yıl önce satın aldığı iki deve ile Mumcular mahallesindeki evlerine geldi. Develerden önceleri korkan Mukaddes Yoldaş, evlerinin bitişiğine inşa edilen iki ayrı ahırda hayvanları beslemeye başladı. Şimdi 11 ve 12 yaşlarında olan 'Karizma' ve 'Yoldaş' isimli develer, yaşlı kadının hayatının vazgeçilmezleri oldu.

ÇOCUĞU GİBİ SAHİPLENDİ

Hayvanlarını çocuğu gibi sahiplenen, onlara zamanla iyice bağlanan Yoldaş, çevresinde 'deveci anne' olarak anılmaya başladı. Her sabah kalktığında ilk iş olarak hayvanlarını besleyen deveci anne, gün boyu onlarla vakit geçiriyor.

KEÇİ BOYNUZUYLA BESLİYOR

5 çocuk, 7 torun sahibi Mukaddes Yoldaş, develerle yaşamanın hayat tarzı haline geldiğini söyleyerek, "Evlat gibi seviyorum. Onlardan ayrılamam. Gece bile seslerini dinleyip duruyorum. Akıllı ve hisli hayvanlar. Sabah akşam yanlarındayım. Sözümü de dinliyorlar. Bu yıl fırsat buldukça güreşlere katılacağız. Sesimi duyunca daha hırslı ve güzel güreşiyor. Onları organik keçi boynuzu, kuru incir, burçak, fiğ otu, deve dikeni, arpa gibi özel yiyeceklerle besliyorum" dedi.

OSMAN AKÇA