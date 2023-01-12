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Haberler Muğla Muğla'da cinayet suçlusu firari yakalandı

Muğla'da cinayet suçlusu firari yakalandı

Muğla'da cinayet suçundan aranan firari şahıs Köyceğiz polisinin fiziki ve teknik takibi sonucunda yakalandı. Katilin 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

İHA

12.01.2023, 16:47

Muğla’da cinayet suçlusu firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince "Kastan Öldürme" Suçundan hakkında kesinleşmiş "8 Yıl 9 Ay" cezası bulanan N.İ. isimli şüpheli şahıs yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. "Kastan Öldürme" Suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan N.İ. isimli şüpheli şahıs Köyceğiz polisinden kaçamadı. N.İ. isimli şüpheli şahıs işlemlerinin ardından Muğla E Tipi Kapalı cezaevine teslim gönderildi.

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