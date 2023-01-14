Başkan Erdoğan’ı görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Muğla'ya gitti. Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için saatler öncesinden meydana gelen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan meydanları doldurdu.





6 çocuklu Tokyürek ailesi ise Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için Fransa'dan geldi. Erdoğan'ı çok sevdiklerini ifade ede baba Ali Tokyürek; "Erdoğa'nı çok seviyoruz ve yakından görmek için geldik" dedi. Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden anne Anisa Tokyürek ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok adil ve merhametli bir lider. Onu yakından görmek istedik" dedi.