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Manisa'da şantiye bekçisi ölü bulundu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bekçilik yapan 78 yaşındaki Melik Demir, görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu. Polisler Demir'in, 7 metre yükseklikten bodrum kata inen rampaya düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Yaşlı adamın cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

16.01.2023, 12:04

Manisa’da şantiye bekçisi ölü bulundu!

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Melik Demir (78), bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu. Demir'in, 7 metre yükseklikteki bodrum kata inen rampaya düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolundaki sağlık merkezi inşaatına, bu sabah çalışmaya gelen işçiler, şantiyede bekçilik yapan Melik Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Binanın bodrum katına inen rampada Demir'in cansız bedenini gören işçiler, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demir'in, 7 metre yükseklikten bodrum kata inen rampaya düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Melik Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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