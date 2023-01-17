Bilgisayar ve kişisel veri korsanları yakalandı

Muğla merkezli beş ilde bilgisayar korsanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarına ait verileri illegal şekilde ele geçirerek bu verileri üçüncü şahıslara satan 4 şüpheli yakalandı. Bilgisayar korsanlarının, elde ettikleri bilgileri kullanarak sahte ihbarlar oluşturup (terör, bombalı saldırı, uyuşturucu vb.) vatandaşları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine, Muğla merkezli 5 ilde (Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari) adli mercilerden alınan arama kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 3 adet suça konu özellikler taşıyan dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 6 adet harddisk, 2 adet mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

OSMAN AKÇA