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Haberler Muğla Bilgisayar ve kişisel veri korsanları yakalandı

Bilgisayar ve kişisel veri korsanları yakalandı

17.1.2023

Bilgisayar ve kişisel veri korsanları yakalandı

Muğla merkezli beş ilde bilgisayar korsanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurumlarına ait verileri illegal şekilde ele geçirerek bu verileri üçüncü şahıslara satan 4 şüpheli yakalandı. Bilgisayar korsanlarının, elde ettikleri bilgileri kullanarak sahte ihbarlar oluşturup (terör, bombalı saldırı, uyuşturucu vb.) vatandaşları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine, Muğla merkezli 5 ilde (Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari) adli mercilerden alınan arama kararıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 3 adet suça konu özellikler taşıyan dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 6 adet harddisk, 2 adet mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

OSMAN AKÇA

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