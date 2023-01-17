Bodrum’un VIP torbacısı yakalandı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, lüks gece kulüplerine ve evlere adrese teslim uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S., evde 3 kilo esrarla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum'da A.C.S.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda A.C.S., teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, şüphelinin kaldığı eve baskın düzenledi ve yaptıkları aramada 3 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OSMAN AKÇA