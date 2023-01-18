FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'ten Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Polis ekipleri, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde şüphelilerin bindiği tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör şüphelisi F.Ü., meslekten ihraç edilen katip K.Ö., öğretmen M.U., astsubaylar M.P., E.Y. ev hanımı E.B. ile servis şoförü G.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ü., K.Ö. ile M.P. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla, E.B., G.K. ve M.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.