  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Muğla'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY şüphelisi öğretmen, katip ve astsubayların da bulunduğu 6 kişi ile 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA

18.01.2023, 21:12

FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'ten Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı. Polis ekipleri, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde şüphelilerin bindiği tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör şüphelisi F.Ü., meslekten ihraç edilen katip K.Ö., öğretmen M.U., astsubaylar M.P., E.Y. ev hanımı E.B. ile servis şoförü G.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ü., K.Ö. ile M.P. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla, E.B., G.K. ve M.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA