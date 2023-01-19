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Haberler Muğla Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını öldürdü

Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını öldürdü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün akşam saatlerinde 55 yaşındaki şahıs, kahvehanede oyun oynarken tartıştığı 40 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İHA

19.01.2023, 13:36

Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kabaağaç Mahallesi'ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö., Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Apan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

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