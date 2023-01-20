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Haberler Muğla Dalaman’da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Dalaman’da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğrencileri bırakıp boş vaziyette dönen öğrenci servisi ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İHA

20.01.2023, 18:15

Dalaman’da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Dalaman'ın Merkez Mahallesi Sanayi Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri bırakıp boş vaziyette geri döndüğü belirtilen Galip Aydın idaresindeki 48 S 5598 plakalı servis minibüsü ile 07 AFM 55 ve 31 AHZ 729 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, servis minibüsünün sürücüsü Galip Aydın ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi ile diğer yaralılar ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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