Uyanık Ruslar sınırdışı ediliyor

EGE ve Akdeniz'de yaşayan korsan emlakçılık yapan Rusların oturma izinleri iptal edildi. Marmaris'te faaliyet gösteren Lisanlı Emlak Müşavirliği (LİEM) sorumlusu Deniz Samet (46), gayri resmi olarak emlakçılık yapan Rusların oturma izinlerinin iptal edildiğini ve konsolosluklar tarafından ülkelerine gönderildiklerini açıkladı. Samet, korsan emlakçılık yapan Ruslar hakkında ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere başvurulabildiğini söyledi. Samet, "Oturma izni alanlar sosyal medya üzerinden kendi vatandaşlarına yönelik korsan emlakçılık yapıyor. Ev sahipleri de daha fazla kira almak için bunlara fırsat veriyor" diye konuştu.

EVDEN ÇIKMIYORLAR

ASIL sorunun Rusları evden çıkarmakta yaşandığını kaydeden Samet, "Ülkelerindeki adreslerine tebligatın gitmesi 2-3 yıl sürüyor. Çoğu zaman yanlış adres veriyorlar. Evde kiracı göründüğü için ev sahipleri başkasına kiraya da veremiyor. Hiç kira ödemese bile bir Rus'u evden çıkarmak en az 6-7 yıl sürüyor. Hukuki boşluğu biliyorlar" dedi.

KİRALAR BU NEDENLE YÜKSEK

RUSLAR yüzünden ev kiralarının yüksek oluğunu vurgulayan Samet, "İnsanlar Rusların korsan emlakçılık yaptığını gördüğünde tespit ederek Kaymakamlıklara ve Valiliklere başvurursa, bu kişiler İl Göç İdaresine teslim ediliyor, oturma izinleri iptal ediliyor ve Konsolosluklar tarafından sınırdışı ediliyorlar" diye konuştu.

ADEM ÜLKER