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Haberler Muğla Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama!

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İstanbul'dam getirilen uyuşturucuların piyasaya sürüleceği ihbarını alan polis ekipleri harelete geçti. Menteşe merkezde durdurulan otomobildeki aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

21.01.2023, 17:11

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilde 500 gram metamfetaminle yakalanan A.T. (30) ile A.T. (29) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiye göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe merkezde durdurulan otomobildeki aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. A.T. gözaltına alındı. Şüpheliyle irtibatta olduğu belirlenen A. T. isimli diğer şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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