Marmaris’te apart krizi! Onlarca aile elektriksiz ve susuz kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan kiracı mülk sahibi sıkıntılarına bir yenisi daha eklendi.

İddiaya göre; 26 daireli binada yaşayan kiracılar önceki gün sabah icra memuru ve avukat olduklarını söyleyen kişiler tarafından kapılarının çalındığını, evi bir hafta içinde boşaltmaları konusunda uyarıldı. Uyarı geldikten iki gün sonra ise elektrik ve sularının kesildiğini anlatan kiracılar kira kontratları devam ederken ve ödemeleri de muntazam bir şekilde yaptıkları halde hukuksuz bir şekilde sokağa atılmak istendiklerini belirttiler.





"MÜLK SAHİBİ İLE İŞLETMECİ ARASINDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIĞIN FATURASINI BİZE ÖDETİYORLAR"

Olayın mülk sahibi ile binayı işletmeci olarak kiralayan şahıs arasındaki ihtilaftan çıktığını öğrendiklerini belirten binada yaşayan kiracılar "Mülk sahibinden binayı işletmeci olarak kiralayan şahıs, apartları daire olarak bize kiraladı. Mülk sahibi ile işletmeci arasında anlaşma bitmiş ve ikisi yeniden anlaşamamış. Durum böyle olunca işletmeci kiracılara hiçbir uyarı yapmadan gitti. Bizim elimizde mülk sahibi ile değil bırakıp giden işletmeci ile anlaşmamız var. Ancak resmi olarak burada yaşadığımız belli ve düzenli olarak kiramızı ödediğimiz halde olan bize oluyor" diye konuştular.

"ÇADIR DEĞİL Kİ 7 GÜNDE TOPLANALIM BAŞKA YER BULALIM"

Bahse konu binada kiracı olarak yaşayanlardan 63 yaşındaki emekli Nejat Türkay; "Mülk sahibi ile burayı kiralayan işletmecinin sözleşme tarihi bitmiş. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Bir sabah saat 9 gibi kapımız çalındı. İcra memuru ve avukat geldi. Bize 7 gün içinde binayı terk etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de şaşırdık tabi, bu kadar kısa sürede nasıl bir ev boşaltılabilir. Çadır değil ki toplayıp götürelim ve yeni bir yer bulalım. Polise müracaat ettik, avukatlara gittik, elektrik ve suyumuz kesildi, mağdur olduk. Hiçbir bildirim yapılmadan kapımız çalındı ve elimize bir kağıt tutuşturuldu" diyerek haklarını aramak istediklerini belirtti.





Binada yaşayan kiracılar elektrik ve su faturalarının işletmecide olduğunu onun beyanına göre ödeme yaptıklarını belirterek, "Bizim borcumuz yoktu ki kesilsin" diye ortak sesle isyanlarını dile getirdiler. Binada iki gündür elektrik ve suların kesik olmasından dolayı mağdur edildiklerini anlatan vatandaşlar, "Binalarda çocuklu aileler var, hastalar var. Kış vakti ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştular.



KOAH hastası ve yatağa bağımlı olduğunu belirten 85 yaşındaki Taner Öksüm ise oksijen takviyesini elektrikle çalışan makine ile aldığını belirterek "Bizi çok mağdur ettiler. Tüm faturaları ödedik, yine kestiler. Bunların yaptığı insanlık dışı bir olaydır. Buradaki küçük pilli radyo ile vakit geçirmeye çalışıyorum. Oksijen almam lazım ama elektrik olmadığı için alamıyorum. Bize yardım edin" şeklinde konuştu. 4 yıldır binada kiracı olarak oturduklarını belirten Yağmur Öksüm de, ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirterek "Bir sabah kapımıza geldiler ve yedi gün içinde çıkmazsak çilingir ile kapılarımızın açılıp, eşyalarımızın dışarı atılacağını söylediler. Elimizdeki kontratların geçersiz olduğunu söylüyorlar. Bizler ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

7 yıldır binanın kiracısı olan Soya Yıldız ise, "Bize bu kağıtları dağıttılar. Sonra birileri geldi. Şu an bin 500 lira ödediğimiz dairelere, 6 bin lira verirseniz devam edebilirsiniz dediler. Bizim o kadar yüksek kirayı ödeyecek gücümüz yok dedik sonra zamdan da vazgeçip hepiniz çıkın dediler" şeklinde konuşarak yaşadığı durumu anlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri bölgeye gelerek 2 gündür elektriksiz ve susuz yaşayan bina sakinleri ile görüşerek, elektrik dağıtım firması ile iletişime geçtiler. Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına elektrik ve sularının açılması için Marmaris Kaymakamlığı'nın da devreye girdiği öğrenildi.