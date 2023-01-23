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Haberler Muğla İki kardeşin hikayesi yürekleri burktu

İki kardeşin hikayesi yürekleri burktu

23.1.2023

İki kardeşin hikayesi yürekleri burktu
Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşan iki kardeşin hikayesi yürekleri burktu. Balıkesir Burhaniye'de üvey baba şiddeti görüp evden atılan 15 yaşındaki Efe ve 12 yaşındaki Ekrem K. kardeşler, okullar tatile girince son paralarıyla Bodrum'daki akrabalarına geldi.

BABA CEZAEVİNDE
AkrabalarI kendilerini kabul etmeyince iki kardeş yürüyerek Burhaniye'ye dönmek istedi. Bodrum-Milas yolunun 15. kilometresinde iki çocuğun durumundan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Polisin nereye gittiklerini ve kim olduklarını sorduğu Efe K, "Babam cezaevinde. Annem başkası ile evli. Okullar kapanınca Bodrum'daki akrabalarımızın yanına geldik ama bizi istemediler. Paramız bitti, para da vermediler. Kimseden de istemedik. Burhaniye'ye yürüyerek dönmeye karar verdik" diye konuştu. İki kardeş emniyete götürülerek karınları doyuruldu. Efe ve Ekrem, devlet tarafından koruma altına alınıp Burhaniye'ye götürülecek ve eğitimlerine devam edecekler.

■ ADEM ÜLKER
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