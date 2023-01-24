Kahvehanede gerçekleşen cinayetin faili yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kabaağaç Mahallesi'ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö, Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Apan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.







Jandarma ekiplerince cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından E.Ö. 4 gün sonra yakalandı. E.Ö. jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.