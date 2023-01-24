Kız arkadaşıyla buluşmak için gitti cesedi bulundu

MUĞLA Fethiye'de havuz bakım işleriyle uğraşan ve kız arkadaşıyla buluşmak için Samsun'a giden 19 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın cesedi bulundu. Furkan Yıldırım, önceki gün kız arkadaşını görmek için 07 FMB 68 plakalı otomobille Fethiye'den Samsun'a gitti. Dün sabaha karşı park halindeki bir otomobilden gelen yüksek müzik sesinden rahatsız olan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

TEK KIRMA AV TÜFEĞİ

ARACIN yanına giden polis ekipleri şoför koltuğunda Furkan Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı. Önceki gece Samsun'a gittiği öğrenilen Yıldırım'ın karnından vurulmuş olduğu tespit edildi ve ayağının yanında da tek kırma av tüfeği bulundu. Samsun polisi, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor. Yıldırım'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu'dan alınıp Fethiye'ye getirilerek toprağa verilecek.

■ ADEM ÜLKER