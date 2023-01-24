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Haberler Muğla Marmaris'te panik anları! Tomruk yüklü tır alev aldı

Marmaris'te panik anları! Tomruk yüklü tır alev aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halinde olan tomruk yüklü tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

24.01.2023, 18:54

Marmaris’te panik anları! Tomruk yüklü tır alev aldı

Olay Marmaris-Datça yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Datça'dan Marmaris istikametine doğru ilerleyen M.A. idaresinde tomruk yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü tırı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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