‘Masal’ gibi bir çiftlik

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, doğacak bebeklerine daha fazla zaman ayırabilmek için kariyerlerini bırakarak hayvancılığa başlayan çiftin, geride kalan 6 yılda aileleri gibi kızlarının adını verdikleri 'Masal Süt Çiftliği' de genişledi. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümündeki eğitimini yarıda bırakıp turizm sektörüne atılan Eyüp Kemahlı ile bankacı Ferah Güner, 8 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çift, dünyaya gelecek bebeklerinin doğal ortamda büyüyerek sağlıklı beslenebilmesi için mesleklerini bırakarak çiftlik kurma kararı aldı.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİZ"

GİRİŞİMCİ çift, ailelerine ait mandalina bahçesine yurt dışından getirttikleri 10 inekle kurdukları süt çiftliğine, hayata gözlerini açan kızları Masal'ın adını verdi. Besledikleri hayvanların sütleri ile ürettikleri peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlayan çiftin, geçen 6 yılda ailesi gibi çiftlikleri de büyüdü. Kemahlı çiftinin Süleyman Alp adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi, hayvan sayıları 30'un üzerine çıktı, ürün çeşitleri ile de satışları arttı. Çiftliklerinde çocukları ve hayvanlarıyla mutlu bir yaşam süren Eyüp Kemahlı, bu işe girdikleri için pişman olmadıklarını, tüm zorluklara rağmen güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Çiftlik kurmalarına kızları Masal'ın vesile olduğunu belirten Kemahlı, kızının hayvanları çok sevdiğini, doğan buzağılara Masal'ın istediği isimleri verdiklerini dile getirdi.

"EĞİTİMLER ALIYORUZ"

Ferah Kemahlı da kızları Masal gibi çiftlikleri ve ürün yelpazelerinin büyüdüğünü ifade etti. Yaptıkları işle ilgili eğitimler aldıklarını vurgulayan Kemahlı, "Doğal ürünler yapılan butik bir işletmeyiz. Evde soframıza koymadığımız hiçbir şeyi üretip satmıyoruz. Bizim için önemli ve kıymetli olan da bu" dedi.

ADEM ÜLKER