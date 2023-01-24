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Haberler Muğla Muğla'da durdurulan sürücünün motosikleti çaldığı ortaya çıktı

Muğla'da durdurulan sürücünün motosikleti çaldığı ortaya çıktı

Muğla'da trafik denetleme ekipleri tarafından kasksız motosiklet kullanan sürücüyü durdurdu. Yapılan kontrollerde şahsın aranması olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

24.01.2023, 12:57

Muğla’da durdurulan sürücünün motosikleti çaldığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Muğla Menteşe Otogar Kavşağı'nda kasksız sürülen motosiklet kontrol amacıyla durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde motosikletin plakasız olduğu ve şasesinin işlem gördüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda aracın plakasının 48 FBD72 ve çalıntı olduğu belirlenerek olay asayiş ekiplerine verildi. Trafik ekipleri iki farklı otobüs içerisinde yolculuk yapan çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs da tespit edilerek haklarında işlem yapılması için Aranan Şahıslar Büro Amirliği yetkililerine teslim edildi.

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