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Haberler Muğla Orman yakan terörist müebbetle yargılanacak

Orman yakan terörist müebbetle yargılanacak

25.1.2023

Orman yakan terörist müebbetle yargılanacak

Adana'da 13 Ağustos 2022'de Sarıçam ilçesinde 20 dakika arayla iki yangın çıkarıp kaçtıktan sonra yakalanan terörist R.B'nin (37) eylemlerini terör örgütü PKK adına gerçekleştirdiği belirlendi. 4 Eylül'de tutuklanan R.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan da müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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